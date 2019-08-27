*** Власти Швеции во вторник опубликуют имеющиеся у них архивы по делу

Стокгольм. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Новая информация по делу шведского дипломата Рауля Валленберга позволяет утверждать, что российские власти знают о нем больше, чем раскрыли к настоящему времени, сообщили в группе исследователей Raoul Wallenberg Research Initiative (RWI-70).

"В связи с новыми данными становится очевидно, что российские власти знают о Рауле Валленберге и том, что с ним произошло, гораздо больше, чем они раскрыли на данный момент", - сказали "Интерфаксу" в организации.

В RWI-70 отметили, что министерство иностранных дел Швеции во вторник опубликует почти в полном объеме архивные документы по делу Валленберга, удовлетворив, таким образом, запрос племянницы дипломата Мари Дюпюи. Новые данные, как подчеркивают исследователи, говорят о том, что шведские власти не приложили достаточных усилий для того, чтобы получить оригиналы документов по делу.

"Исследователи должны продолжить определять ключевые вопросы и документы, которые следует изучить, однако это потребует более решительных действий официальных властей, в особенности шведского правительства, чтобы оказать необходимое давление для выхода из тупиковой ситуации. Мы надеемся, что публикация дополнительных документов сегодня станет позитивным шагом в этом направлении", - сказали в RWI-70.

Рауль Валленберг - шведский дипломат, спасший жизнь десяткам тысяч будапештских евреев в последний год Второй мировой войны, был арестован советскими властями в 1945 году. По официальной версии российского правительства, он умер в 1947 году в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда. Эта версия вызывает сомнения у историков, поскольку существуют показания других заключённых, утверждавших, что они видели Валленберга или слышали о нем в 1950-е годы в других тюрьмах.

В октябре 2016 года семья Валленберга и группа исследователей RWI-70 представили российским властям официальный каталог открытых вопросов по делу шведского дипломата, однако власти в очередной раз отказали в доступе к архивам. Родственники дипломата обжаловали отказ в предоставлении документов в суде, однако им также было отказано.

27 августа в Швеции отмечается как день Рауля Валленберга.

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