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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:10 16.07.2018 - 18:10

*** РФ может допустить представителей спецпрокурора Мюллера к допросам, тогда будет ожидать содействия в деле Hermitage Capital

*** По словам президента РФ, сотрудники спецслужб США сопровождали незаконные сделки финансиста Браудера и его партнеров в РФ

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону.

"Спецпрокурор Мюллер может в рамках договора (о взаимной помощи по уголовным делам между РФ и США) направить нам официальный запрос с целью провести допросы людей, которых он считает виновными в совершении каких-то правонарушений. Сотрудники нашей прокуратуры и следственных органов эти допросы могут провести и направить соответствующие материалы в США", - сказал В.Путин на брифинге по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.

Президент РФ отметил, что российская сторона может пойти еще дальше. "Мы можем сделать еще один шаг навстречу: мы можем допустить официальных представителей США, в том числе и этой комиссии (спецпрокурора Мюллера), присутствовать на этих допросах. Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были бы взаимными", - сказал президент РФ.

По его словам, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".

В.Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital - фонда возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество.

"По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн долларов направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - отметил глава государства.

По его словам, "возможно, это было сделано легально, но день были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", - сказал В.Путин.

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