Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 4:37

Алеппо (Сирия). 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные три недели работают в небе на севере Сирии, территория, которую контролируют вертолеты транспортно-боевой авиации, расширяется, и сейчас в зону патрулирования попадают большие части северных и северо-восточных провинций Сирии.

"Каждый день осуществляется патрулирование двумя-тремя вертолётами Ми-8 на скорости 200 километров в час на предельно малой высоте. По продолжительности патрулирование занимает около двух часов", - сказал в среду журналистам лётчик-штурман вертолета Ми-8 Артем Соловьев.

На территории, которую патрулирует российский воздушный патруль, находятся крупнейшие в Сирии гидроэлектростанции (ГЭС) - обе на реке Евфрат. Это ГЭС "Табка" в провинции Ракка и "Тишрин" на северо-востоке провинции Алеппо. Оба объекта стратегически важные: от их работы зависит электроснабжение многих районов страны.

По словам командира вертолёта Ми-35 Алексея Трефилова, полеты в основном выполняются на север Сирии.

"Обращаем внимание на то, чтобы не было никаких больших скоплений людей и транспорта", - сказал он журналистам.

По его словам, во время полётов вертолётам приходится двигаться довольно низко над землёй - порой спускаясь на высоту всего 30-50 метров. Это делается и из соображений безопасности и исходя из задач патрулирования: там ещё не везде безопасно.

мк

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