Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 18:35

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Прибывшие в Венесуэлу российские военные, вероятно, помогают наладить работу зенитных ракетных систем С-300, нарушенную из-за недавних масштабных отключений электроэнергии, заявил в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Я считаю, что, как мы и думали с самого начала, они там помогают режиму с С-300, которые пострадали от "блэкаутов", - сказал он на брифинге в госдепе, отвечая на вопрос о военных РФ.

Э.Абрамс, говоря о том, какие еще задачи могут выполнять российские военные, отметил: "Мы следим".

Он подчеркнул, что, как и в случае с кубинским военным присутствием в Венесуэле, "речь не идет о гигантском количестве военных".

"Однако их воздействие (на ситуацию в Венесуэле - ИФ) может быть существенным", - добавил американский спецпредставитель.

1во пч

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