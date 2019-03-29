Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Прибывшие в Венесуэлу российские военные, вероятно, помогают наладить работу зенитных ракетных систем С-300, нарушенную из-за недавних масштабных отключений электроэнергии, заявил в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"Я считаю, что, как мы и думали с самого начала, они там помогают режиму с С-300, которые пострадали от "блэкаутов", - сказал он на брифинге в госдепе, отвечая на вопрос о военных РФ.
Э.Абрамс, говоря о том, какие еще задачи могут выполнять российские военные, отметил: "Мы следим".
Он подчеркнул, что, как и в случае с кубинским военным присутствием в Венесуэле, "речь не идет о гигантском количестве военных".
"Однако их воздействие (на ситуацию в Венесуэле - ИФ) может быть существенным", - добавил американский спецпредставитель.
1во пч