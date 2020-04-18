Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 13:38

Дамаск. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные на этой неделе передали более 31 тонны продовольствия жителям Сирии через местные власти в подконтрольных правительству страны территориях, сообщили в субботу журналистам российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).

"(За минувшие сутки) мирному населению через органы местного самоуправления в Канджра (провинция Латакия) выдано 750 продовольственных наборов общим весом 6,075 тонны. Всего с 14 апреля 2020 года выдано 31,346 тонны продовольствия", - сообщили в ЦПВС.

Гуманитарная помощь распределяется во всех территориях, подконтрольных правительству Сирии.

"Сейчас помощь выдается через местные власти, это обусловлено ограничениями в стране, связанными с борьбой с распространением коронавируса", - сообщили в Центре.

Всего за последние годы российская сторона провела в Сирии 2 тыс. 420 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены более 4 тыс. 21 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Медики Минобороны РФ оказали помощь почти 133 тыс. сирийским гражданам.

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