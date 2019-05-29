Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 21:00

Хмеймим (Сирия). 29 мая. ИНТЕРФАКС - В Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, в результате обстрела погибла мирная жительница, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Боевики террористических группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) и "Джейш Аль-Изза" совершили обстрел города Скальбия из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела погибла местная жительница, еще три человека получили ранения", - сказал Купчишин на брифинге в среду.

По его словам, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсара (дважды), Джуб-Эз-Заур, Нахшеба, Руейсет-Эскандер, Кульджок-Пенар, Икко, Акч-Баэр, Мамухия и Кара-Джагез провинции Латакия, Хербет-Эль-Арус и Скальбия провинции Хама.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил Купчишин.

Он также сообщил, что в рамках реализации указа президента Сирии власти республики продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 28 мая 2019 года амнистировано 58 тыс. 26 человек.

ри

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