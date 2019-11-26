Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 4:13

Пальмира (Сирия). 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провел первую гуманитарную акцию рядом со школой в Пальмире, жители которой возвращаются в родной город.

Офицеры центра доставили в город 2,5 тонны продуктовых наборов, в состав которых входят рис, мука, сахар, чай, сгущенное молоко, сообщил журналистам представитель командования группировки войск РФ в САР Алексей Иванов.

"Сегодня представители вооруженных сил РФ оказывают необходимую гуманитарную помощь. Также для образовательного процесса детям вручены различные канцелярские принадлежности, письменные принадлежности, тетради. (Оказана) медицинская помощь тем, кому она тут необходима", - сказал Иванов.

Безопасность акции обеспечили российские военные полицейские.

"В целом такие акции проводятся по всей территории Сирии постоянно. А вот с уклоном образовательным - это первая такая акция, и мы планируем ее продолжить и в других районах Сирии, где налаживается мирная жизнь и где школы уже работают в полную силу", - добавил представитель командования группировки войск РФ в САР.

ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!