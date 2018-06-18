Российские военные доставили гумпомощь в монастырь недалеко от Дамаска
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Дамаск. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные передали гуманитарную помощь для женского Сайданайского монастыря недалеко от Дамаска.
Как сообщила настоятельница монастыря Феврония Набхан, сейчас в монастыре проходят летние уроки у детей, здесь им преподают французский и английский языки. Кроме того, дети учат библию, для них проводят спортивные мероприятия. Старшеклассники готовятся к экзаменам.
Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера.
гс
Интерфакс