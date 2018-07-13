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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 5:15 13.07.2018 - 05:15

Дераа. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в недавно освобожденный от боевиков город Даиль в сирийской провинции Дераа, который находится в 15 километрах от административного центра региона.

"Конечно же, город нуждается в гуманитарной помощи. И вы свидетели, сколько людей сегодня пришло на эту площадь, чтобы получить гуманитарную помощь от России. И сегодня мы в очередной раз готовы оказать помощь братскому сирийскому народу", - сказал журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Алексей Цыганков.

В Даиль были доставлены продуктовые наборы с рисом и мукой, а также средства личной гигиены и вода. Как отметил А.Цыганков, до войны в городе жили 60 тысяч человек.

"О том, что жизнь в городе налаживается, вот за эту неделю, говорит тот факт, что в город вернулось 20 тысяч жителей. И в городе сегодня проживает уже больше 40 тысяч", - сказал начальник ЦПВС.

Улучшение гуманитарных условий в освобожденных от боевиков районах Сирии способствует возвращению беженцев. На прошлой неделе МИД Сирии призвал сограждан, вынужденных покинуть страну из-за войны, вернуться на родину. В заявлении МИД отмечалось, что освобождение многочисленных районов от боевиков способствовало возвращению местных жителей, мигрирующих внутри страны.

Сирия призывает международные гуманитарные организации и сообщества внести свой вклад в обеспечение добровольного возвращения сирийских граждан на родину и посодействовать отмене принудительных односторонних санкций против сирийского народа. МИД республики указывает, что благодаря успехам сирийской армии большая часть районов, которые были захвачены террористами, в настоящий момент освобождены путем достижения локальных примирений.

жг

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