Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 21:21

Хмеймим (Сирия). 30 августа. ИНТЕРФАКС - Боевики, действующие в Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации, за сутки 24 раза нарушали режим прекращения боевых действий, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

"29 августа зафиксировано 24 обстрела", - сказал он на брифинге в пятницу.

По информации Бакина, обстрелам подверглись населенные пункты Халидия, Биньямин, Сабикия, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо, а также сам город Алеппо.

В провинции Латакия были обстреляны населенные пункты Сараф, Айн-эль-Кантара, Мукатталь, Кермель, Кухбания, Калаз-Тахтани, Кинсибба, Джанаджик, в провинции Идлиб - Суккория.

Бакин напомнил, что в целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении ведения огня в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками в Идлибской зоне деэскалации с 6.00 субботы.

др

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