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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 21:05 10.10.2018 - 21:05

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Два баллона с отравляющим веществом попали в руки террористов в Сирии в результате боестолкновения между враждующими группировками, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко на брифинге в среду.

По его словам, "вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских формирований (группировка ИГИЛ запрещена в РФ) совершила нападение на штаб отряда террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ)".

"В результате боестолкновения были убиты четыре боевика и два сотрудника организации "Белые каски". Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором", - сказал В.Савченко.

Он заявил, что "похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГИЛ террористической группировки".

"Западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований не учитывают сложную обстановку в Идлибской зоне деэскалации. В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГИЛ, действия которых предсказать невозможно", - сказал В.Савченко.

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