Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 1:07

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США с 22 по 27 апреля в рамках реализации международного договора по Открытому небу, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Предстоящий полет будет выполняться в период с 22 по 27 апреля с аэродрома Открытого неба Роузкранс с максимальной дальностью до 4800 километров. Российский самолет пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты США на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - говорится в публикации со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Газета также уточняет, что, помимо полета над территорией США, Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Польши.

"Наблюдательный полет над Польшей будет выполняться в период с 23 по 27 апреля с аэродрома Открытого неба Варшава. Максимальная дальность полета составит 1400 километров", - отмечается в статье.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности С.Рыжков также сообщил, что в период с 22 по 26 апреля миссия Франции выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на французском самолете наблюдения С-130 с аэродрома Кубинка, пишет "Красная звезда".

че см

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