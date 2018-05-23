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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 8:03 23.05.2018 - 08:03

Дамаск. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные Центра по примирению враждующих сторон Сирии совместно с благотворительным Фондом имени Героя России Ахмата Кадырова раздали гуманитарную помощь в пригороде Дамаска - Дахьят аль-Асад, сообщил журналистам представитель центра Захид Касумов.

"В населенном пункте Дахьят аль-Асад, проводится гуманитарная акция совместно с фондом Ахмата Кадырова. Всего будет выдано населению около 10-ти тонн продуктов: риса, масла, халвы, сахара. Также раздавались товары личной гигиены", - сказал З.Касумов.

По его словам, халва в гуманитарной помощи раздавалась впервые. "Местные жители ее очень любят", - добавил он.

Ранее при содействии центра по примирению были освобождены от боевиков территории Восточной Гуты и Восточного Калямуна в пригородной зоне Дамаска, а также южные кварталы сирийской столицы.

жг

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