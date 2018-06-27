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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 5:35 27.06.2018 - 05:35

Алеппо. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные обеспечивают безопасность на пункте пропуска Абу-Эд-Духур близ Алеппо, через который мирные жители возвращаются в свои города, освобожденные от боевиков, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон Сирии (ЦПВС).

Как сообщил начальник отдела ЦПВС по провинции и городу Алеппо Олег Демьяненко, только в ближайшее время через пункт пропуска со стороны Идлиба ожидается проход не менее тысячи человек местного населения.

"В ходе работы перехода личным составом центра местное население обеспечиваем горячей пищей, предметами первой необходимости", - сообщил О.Демьяненко.

По его словам, российские военные также раздают мирному населению хлеб, которого с собой было привезено более тонны.

гс

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