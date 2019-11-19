Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 20:00

Хмеймим (Сирия). 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Подразделения российской военной полиции продолжили во вторник патрулирование по двум маршрутам на севере и северо-востоке Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрий Боренков.

По его словам, патрули выдвигались по маршрутам Кобани - Дульк-Магар, Аджами - Каракозак, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо, а также Айн-Иса - Хадаль в провинции Ракка.

"Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по двум маршрутам: Квайрес - Айн-Иса - отм.386 - Джаср-Шеннина - Махмудли - Квайрес и Камишлия - Кувейран - отм. 810 - Хибер-эль-Бир - Кувейран - Камишлия", - добавил руководитель ЦПВС.

Говоря о ситуации в Идлибской зоне деэскалации, Боренков подчеркнул, что там по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 28 обстрелов в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб, проинформировал он.

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