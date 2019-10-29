(расширенная версия)
Дубай. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Обстрел группы людей, среди которых находились российские военные полицейские, привел к ранению пятерых человек на севере Сирии близ границы с Турцией, сообщили во вторник курдские СМИ.
По их информации, инцидент произошел в районе пограничного перехода ад-Дербасийя именно в момент, когда туда прибыла российская военная полиция.
Позже появились сообщения, согласно которым ранены не пятеро, а четверо человек, причем речь идет о гражданских.
СМИ утверждают, что рядом с группой разорвался снаряд, выпущенный с направления, где расположены турецкие силы.
1во ан