Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 13:56

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Дубай. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Обстрел группы людей, среди которых находились российские военные полицейские, привел к ранению пятерых человек на севере Сирии близ границы с Турцией, сообщили во вторник курдские СМИ.

По их информации, инцидент произошел в районе пограничного перехода ад-Дербасийя именно в момент, когда туда прибыла российская военная полиция.

Позже появились сообщения, согласно которым ранены не пятеро, а четверо человек, причем речь идет о гражданских.

СМИ утверждают, что рядом с группой разорвался снаряд, выпущенный с направления, где расположены турецкие силы.

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