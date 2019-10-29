Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 13:24

Дубай. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Обстрел группы людей, среди которых находились российские военные полицейские, привел к ранению пяти человек на севере Сирии близ границы с Турцией, сообщили во вторник курдские СМИ.

По их информации, инцидент произошел в районе погранперехода ад-Дербасийя. О том, кто именно получил ранения, не сообщается.

СМИ утверждают, что рядом с группой разорвался снаряд, выпущенный с направления, где расположены турецкие силы. Подтверждения этих данных из других источников пока не поступало.

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