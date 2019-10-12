Этот контент был опубликован 12 октября 2019 г. 21:00

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Восточные районы Сирии должны быть переданы под полный контроль Дамаска, заявил в субботу руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, гуманитарная ситуация на востоке Сирии ухудшилась после начала турецкой военной операции.

"Для предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы призываем мировое сообщество оказать содействие скорейшему восстановлению суверенитета Сирийской Арабской Республики над восточными регионами страны", - сказал он на брифинге.

"Только сирийские власти способны в кратчайшие сроки организовать доставку гуманитарной помощи перемещенным лицам, не допустить коллапса здравоохранения и социально-экономической инфраструктуры в Заефратье", - заявил Бакин.

Он заявил, что частично провинция Хасака находится под управлением автономной администрации северо-восточных районов. Эту администрацию поддерживают США и их союзники по международной коалиции, сказал Бакин.

"С учетом неспособности органов самоуправления контролировать стремительно ухудшающуюся ситуацию на фоне фактического бездействия США и их партнеров по коалиции, дальнейшая судьба местных жителей и продолжающих прибывать вынужденных переселенцев вызывает серьезную озабоченность", - сказал Бакин.

Он заявил, что 11 октября в населенных пунктах Камышли и Хасака (провинция Хасака), Сальхиях и Аль-Узба (провинция Дейр-эз-Зор), Дибси-Афнак и Эс-Сабха (провинция Ракка) прошли стихийные митинги населения против иностранной оккупации, в поддержку восстановления территориальной целостности Сирии.

1фф гг

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