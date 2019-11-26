Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 20:33

*** В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 19 обстрелов

Хмеймим (Сирия). 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, силами российской военной полиции и армейской авиации проведено патрулирование на севере Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Джария - Санап в провинции Ракка, Вахшия - Киштар, Кобани - Марвах, Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес - Эль-Хура - Метрас - Квайрес", - сообщил Боренков на брифинге во вторник.

Он также сообщил, что в российский центр по примирению враждующих сторон продолжают поступать сведения от жителей лагеря "Эр-Рукбан" о том, что боевики группировки "Магавир ас-Саура" препятствуют их выходу из лагеря.

"В очередной раз призываем американское командование в зоне "Эт-Танф" оказать необходимое воздействие на подконтрольные вооруженные формирования и содействовать эвакуации беженцев", - сказал он.

Боренков заявил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Эз-Зандик, Абтин провинции Алеппо; Санджека, Кермель, Кульджок, Хуайз, Сафсафа провинции Латакия; Телль-Метвази, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Кефрайя, Тамана, Ниха провинции Идлиб", - сообщил он.

Он добавил, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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