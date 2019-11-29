Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 20:03

Хмеймим. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия в рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании силами военной полиции и армейской авиации провела очередные патрулирования на севере Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами - Авшария, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по двум маршрутам: Квайрес - Эль-Хура - Афан - Мост - Квайрес и Квайрес - Метрас - Хараб-Бал - Кобани - Квайрес", - сообщил Боренков на брифинге в пятницу.

Он заявил, что "на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел".

Боренков добавил, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

сн

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