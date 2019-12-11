Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 20:03

Хмеймим. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Подразделения российской военной полиции в Сирии продолжили патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, сообщил на брифинге в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

Кроме того, по его словам, армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршрутам Камишлия - Телль-эш-Шур-Гарби - Тель-Тамр - электроподстанция Мамбрука - Бтейман - элеватор "Алия" - Телль-эш-Шур-Гарби - Камишлия.

"На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела", - отметил Боренков.

ав

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