Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 12:09

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы РФ планируют в четверг вывести на орбиту третий по счету аппарат Единой космической системы (ЕКС-3) "Тундра", предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщает специализированный сайт Spaceflightnow.

По имеющимся данным, космический аппарат должен быть выведен на высокоэллиптическую орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М". Запуск планируется осуществить с космодрома Плесецк 26 сентября в период между 10:00 и 12:00 мск, утверждает издание.

В 2015 и 2017 года на орбиту были выведены первые два новых аппарата системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - ЕКС-1 и ЕКС-2 (обозначенные как "Космос-2510" и "Космос-2518").

Сообщалось, что орбитальная группировка в перспективе будет состоять из 10 аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.

Они приходят на смену аппаратам спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США - "Око" и "Око-1".

По данным из открытых источников, в отличие от старых спутников системы "Око" новые аппараты ЕКС "Тундра" будут в состоянии отследить не только сами запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности, но и определять параметры их баллистической траектории и вероятные районы поражения. Кроме того, система боевого управления, имеющаяся на борту новых аппаратов, позволяет отдавать через спутники сигнал о необходимости нанесении ответно-встречного удара по противнику.

Управление спутниками "Тундра", как и спутниками двух предыдущих систем, ведется из Центрального командного пункта СПРН, расположенного в Серпухове-15.

Аппараты ЕКС "Тундра" (изделие 14Ф142) разработаны в АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" (Москва) при участии АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина".

1нв ав

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