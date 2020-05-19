Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 8:44

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы РФ планируют в пятницу вывести на орбиту четвертый по счету аппарат Единой космической системы (ЕКС-4) "Тундра", предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщил специализированный сайт Spaceflightnow.

По имеющимся данным, космический аппарат должен быть выведен на высокоэллиптическую орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М". Запуск планируется осуществить с космодрома Плесецк 22 мая в 10:00 мск, утверждает издание.

В 2015, 2017 и 2019 годах на орбиту были выведены первые три новых аппарата системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - ЕКС-1, ЕКС-2 и ЕКС-3 (обозначенные как "Космос-2510", "Космос-2518" и "Космос-2541" ).

Ранее сообщалось, что орбитальная группировка в перспективе будет состоять из 10 аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.

Они приходят на смену аппаратам спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США - "Око" и "Око-1".

По данным из открытых источников, в отличие от старых спутников системы "Око" новые аппараты ЕКС "Тундра" способны отслеживать не только сами запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности, но и определять параметры их баллистической траектории и вероятные районы поражения. Кроме того, система боевого управления, имеющаяся на борту новых аппаратов, позволяет отдавать через спутники сигнал о необходимости нанесении ответно-встречного удара по противнику.

Управление спутниками "Тундра", как и спутниками двух предыдущих систем, ведется из Центрального командного пункта СПРН, расположенного в Серпухове-15.

Аппараты ЕКС "Тундра" (изделие 14Ф142) разработаны в АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" (Москва) при участии АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина".

1нв ки

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