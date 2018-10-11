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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 21:07 11.10.2018 - 21:07

Хмеймим. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий в Сирии, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко на брифинге.

По его словам, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных Икко, Арафит, Сафсафа, Сафкун провинции Латакия, района Хара, сектора Кастелло и квартала исследовательского центра города Алеппо.

Кроме того, зафиксированы обстрелы позиций правительственных сил у населённого пункта Тадеф (дважды) провинции Алеппо со стороны боевиков.

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