Российские военные сообщают об обстрелах в Идлибской зоне деэскалации
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Хмеймим. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий в Сирии, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко на брифинге.
По его словам, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных Икко, Арафит, Сафсафа, Сафкун провинции Латакия, района Хара, сектора Кастелло и квартала исследовательского центра города Алеппо.
Кроме того, зафиксированы обстрелы позиций правительственных сил у населённого пункта Тадеф (дважды) провинции Алеппо со стороны боевиков.
бс
Интерфакс