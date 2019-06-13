Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 21:07

Хмеймим. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Действующие в Идлибской зоне деэскалации радикальные формирования осуществили массированные артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

"C 00:00 12 июня в Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен "режим тишины". Однако действующие в Идлибской зоне деэскалации радикальные формирования, союзные террористической группировке "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), отказались от прекращения огня и продолжали вести массированные артиллерийские обстрелы", - сказал Купчишин.

Ночью на 13 июня террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия в провинции Идлиб.

"По обращению турецкой стороны самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара по предоставленным координатам. В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста", - сказал российский военный.

ан

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