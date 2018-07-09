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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 21:26 09.07.2018 - 21:26

Хмеймим (Сирия). 9 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщают о сдаче двух танков в результате переговоров, проведенных в юго-западной зоне деэскалации в Сирии.

"Представителями российского Центра по примирению проведены переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Юго-западной зоне деэскалации с целью дальнейшей нормализации ситуации в районах примирения. В населенном пункте Бусра (провинция Риф Дамаск) в результате сданы: два танка, один миномет и один пулемет", - сообщил на брифинге начальник центра генерал-майор Алексей Цыганков.

По его информации, всего боевиками НВФ за сутки сдано: 11 танков, пять БМП, пять минометов, 55 крупнокалиберных пулеметов, три зенитные пушки, 14 единиц противотанковых управляемых ракет американского производства и большое количество стрелкового оружия.

А.Цыганков констатировал, что "на большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев". В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 71 700 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратились 100 человек, сообщил генерал.

Вместе с тем, попытки нарушить режим прекращения огня не прекращаются. По данным главы Центра по примирению враждующих сторон, в течение суток зафиксированы четыре случая нарушений со стороны НВФ в провинциях Латакия и Хама.

др

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