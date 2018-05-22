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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 21:08 22.05.2018 - 21:08

Дамаск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Сирийские саперы приступили к разминированию района Ярмук в южном пригороде Дамаска, сообщили российские военные.

"Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии приступили к проведению работ по разминированию в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук", - сказал во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Обследовано шесть кварталов, обезврежено 13 противотанковых мин, 15 неразорвавшихся снарядов и 34 самодельных взрывных устройства", - сообщил Ю.Евтушенко.

Накануне армия Сирии сообщила, что все пригороды Дамаска, включая район Ярмука, перешли под контроль правительства.

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