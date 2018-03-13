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Хмеймим. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Боевики в Восточной Гуте провоцируют сирийские войска на ответные действия, сообщили российские военные.

"Действующие здесь радикальные группировки нарушают режим прекращения огня, постоянно провоцируют правительственные войска на ответные действия", - сказал во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, обстановка в зоне деэскалации "Восточная Гута" остается "наиболее напряженной".

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