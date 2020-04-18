Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 11:44

Брюссель. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа российских военных специалистов, прибывшая для оказания помощи в борьбе с COVID-19 в Республику Сербскую (в составе Боснии и Герцеговины), в субботу проводит дезинфекцию медучреждений в городе Зворнике, сообщил в эфире местной телерадиокомпании РТРС директор городской больницы общего профиля Иван Попович.

По его словам, российские специалисты прибыли в Зворник на спецтехнике и с оборудованием, с использованием которого будут обработаны территории больницы, городского Дома здоровья, а также все автомобили, на которых перевозят людей, инфицированных коронавирусом.

Попович добавил, что российские специалисты доставили в Зворник, в том числе, и такое оборудование, которого местные медики не имеют.

Российские специалисты уже провели дезинфекцию Университетского клинического центра Республики Сербской и Дома студента "Никола Тесла" в городе Баня-Лука, больницы и Доме здоровья в городе Градишка, на объектах системы здравоохранения в городах Добой, Приедор и Биелина.

Ранее член президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь медицинским оборудованием и материалами для сдерживания распространения коронавируса в Республике Сербской. Он также говорил об эпидемиологической ситуации в республике и с главой МИД России Сергеем Лавровым, напоминает РТРС.

В Минобороны РФ ранее сообщили об отправке в Республику Сербскую в рамках оказания помощи в противодействии COVID-19 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники.

1ар др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!