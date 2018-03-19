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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 20:23 19.03.2018 - 20:23

*** Сирийские власти об этом проинформированы

Хмеймим. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Жители Восточной Гуты сообщили российским военным о планах группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) организовать диверсию при помощи отравляющих веществ, эти данные приняты к сведению, Дамаск проинформирован, сообщили в Минобороны РФ.

"В дальнейшем массовое отравление мирных жителей будет использовано для обвинений правительственных войск в использовании химоружия против мирных граждан. Российским центром примирения указанная информация принята к учету и доведена до представителей сирийских властей", - сказал в понедельник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По словам генерала, информация о подготовке боевиками диверсии поступила от жителя района Аль-Ванар (Восточная Гута) вечером 19 марта на "горячую линию" российского центра примирения.

"По словам звонившего, боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра") на крыше одного из зданий установили и опробовали днем действие переделанной из промышленного обогревателя турбины, рядом с которой находились герметично закрытые емкости с отравляющими веществами", - сказал Ю.Евтушенко.

"Террористы, по мнению обратившегося в российский центр примирения, могут использовать данные приготовления для распыления отравляющих веществ в жилых кварталах, что приведет к большому числу пострадавших среди местных жителей", - заявил он.

В минувшую субботу в Генштабе РФ заявили, что США могут нанести удар по государственным объектам в Сирии и правительственным войскам, обвинив их в применении химоружия.

"Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии", - сказал начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

"Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам. В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет", - заявил генерал.

"Возникает вопрос: кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты - террористов "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка) и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?" - заявил С.Рудской.

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