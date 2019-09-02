Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 18:11

Берлин. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители посольства РФ встретились в Берлине с задержанным по подозрению в убийстве гражданина Грузии, сообщил журналистам представитель пресс-службы дипмиссии.

"27 августа консульские должностные лица посольства России в ФРГ встретились с задержанным гражданином по его просьбе и в соответствии с российским законодательством оказали ему необходимую консульско-правовую помощь", - сказал в понедельник представитель ведомства.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщают, что убитый был родом из Чечни.

1тф ан

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