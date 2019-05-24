Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 19:58

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Посольство России не располагает сведениями о возможных пострадавших граждан России при взрыве в Лионе.

"На данный момент посольство не располагает сведениями о том, есть ли в числе пострадавших при взрыве на пешеходной улице в Лионе граждане России. Консульский отдел предпринимает шаги для получения этой информации", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Посольство РФ выражает искреннее сочувствие пострадавшим и их близким.

В пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион прогремел взрыв. По сообщению французское радио, шесть человек получили ранения.

Уточняется, что взорвалась "посылка со взрывным устройством".

Инцидент произошел на улице Виктора Гюго.

1мт др

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