Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Посольство России не располагает сведениями о возможных пострадавших граждан России при взрыве в Лионе.
"На данный момент посольство не располагает сведениями о том, есть ли в числе пострадавших при взрыве на пешеходной улице в Лионе граждане России. Консульский отдел предпринимает шаги для получения этой информации", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Посольство РФ выражает искреннее сочувствие пострадавшим и их близким.
В пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион прогремел взрыв. По сообщению французское радио, шесть человек получили ранения.
Уточняется, что взорвалась "посылка со взрывным устройством".
Инцидент произошел на улице Виктора Гюго.
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