Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 11:37

Берлин. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Посольство России в ФРГ оказывает содействие в оформлении документов и возвращении на родину тела скончавшегося во вторник в Мюнхене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает российская дипмиссия.

"Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Мюнхене находятся в контакте с представителями скончавшегося во вторник в мюнхенской клинике бывшего мэра Москвы Ю.М.Лужкова, оказывают содействие в оформлении документов, а также в решении вопроса доставки покойного в Россию", - говорится в сообщении, распространенном посольством.

Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции на 84-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении экс-мэра. Он занимал должность мэра столицы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года.

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