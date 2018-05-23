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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 6:11 23.05.2018 - 06:11

Нью-Йорк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и США остаются в фокусе внимания террористов, поэтому контакты в сфере антитеррора между двумя странами по каким-то направлениям необходимо возобновить, по каким-то - продолжить, заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

Во вторник в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке состоялись российско-американские консультации по вопросам противодействия финансированию терроризма. Встреча прошла в преддверии пленарного заседания международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которое пройдет в Париже в июне. Российскую делегацию на консультациях возглавил Д.Феоктистов.

"В ходе разговора с американцами мы подчеркнули, что в прошлом году Хамза бен Ладен, сын основателя "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - ИФ), который сейчас выдвигается на активные позиции в этой группировке, обратился к сторонникам на Западе с призывом не выезжать в зоны конфликтов, а совершать атаки непосредственно в странах своего происхождения. Среди целей он назвал США, РФ, Израиль, страны НАТО", - сказал Д.Феоктистов российским журналистам в Нью-Йорке.

По его словам, "это говорит о том, что наши страны продолжают оставаться в фокусе внимания международного террористического интернационала".

Кроме того, Д.Феоктистов отметил, что это также свидетельствует о необходимости по каким-то направлениям возобновления, по каким-то направлениям продолжения российско-американских контактов в сфере антитеррора.

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