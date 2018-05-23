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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 20:32 23.05.2018 - 20:32

Москва/Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Британские власти обязаны предоставить российской стороне возможность напрямую поговорить с Юлией Скрипаль, заявили в среду в посольстве РФ в Лондоне.

"При всем уважении к частной жизни и безопасности Юлии, это видео не освобождает британские власти от их обязательств в рамках консульских конвенций", - отмечается в комментарии пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании, опубликованном на сайте российской дипмиссии.

"Соединённое королевство обязано предоставить нам возможность напрямую связаться с Юлией, чтобы убедиться, что ее не удерживают против ее воли и что она не делает заявлений под давлением. До тех пор у нас есть все причины подозревать обратное", - отмечается в комментарии.

Ранее в среду дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, вместе с отцом подвергшаяся отравлению в британском городе Солсбери, заявила в эфире Би-би-си, что пока не хочет пользоваться предложенной ей помощью посольства РФ в Великобритании.

"Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", - сказала Ю.Скрипаль в телевизионном заявлении.

"Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации", - также заявила Ю.Скрипаль.

"Моя жизнь была перевернута с ног на голову и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными", - добавила она.

"Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца", - отметила Ю.Скрипаль.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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