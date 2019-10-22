Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 10:54

Москва/Сантьяго. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Генконсульство РФ в Чили не получало сведений о пострадавших в ходе протестов в стране россиянах.

"Сведений о пострадавших среди граждан России в ходе протестов в Чили в консульский отдел посольства не поступало", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Twitter.

Как отметили в Генконсульстве, на случай возникновения экстренных ситуаций с гражданами РФ диппредставительство контактирует с местными правоохранительными органами.

В дипмиссии призвали россиян, находящихся в Чили, "проявлять бдительность и в экстренных случаях связываться с консульским отделом".

В Чили с 14 октября продолжаются массовые беспорядки, к которым привело повышение цен на проезд в метро Сантьяго на 30 песо (примерно 30 рублей). Манифестанты громят станции метро, поджигают автобусы и машины. Не менее восьми человек погибли в ходе акций протеста в чилийской столице.

Президент Чили Себастьян Пиньера в ночь на субботу объявил режим чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго и ее окрестностях в связи с беспорядками. На улицы выведены подразделения армии и полиции, в то же время речи о введении комендантского часа пока не идет. Сообщается о задержании 180 человек.

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