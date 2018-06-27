Российские дипломаты подтверждают гибель в Анталье туриста из Ханты-Мансийска
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Москва/Анталья. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Генконсульство РФ в Анталье подтвердило факт гибели российского туриста на курорте, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" в среду консул Иван Степанов.
"Генконсульство подтверждает факт гибели российского туриста в Анталье. Данные об инциденте носят конфиденциальный характер и могут быть предоставлены правоохранительными органами только родным и близким погибшего россиянина. В рамках своих полномочий и компетенции Генконсульство во взаимодействии с местными властями выполняет необходимый комплекс мероприятий по данному происшествию", - сказал он.
На страничках в соцсетях у родственников размещены фотографии молодого человека, написаны слова поддержки близким.
Ранее СМИ сообщили о гибели в Турции 19-летнего жителя Ханты-Мансийска. По словам родственников, в ночь на 24 июня молодой человек ушел на дискотеку, а утром им сообщили, что тело Антона найдено на улице.
1ту юб ки
Интерфакс