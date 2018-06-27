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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 9:58 27.06.2018 - 09:58

Москва/Анталья. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Генконсульство РФ в Анталье подтвердило факт гибели российского туриста на курорте, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" в среду консул Иван Степанов.

"Генконсульство подтверждает факт гибели российского туриста в Анталье. Данные об инциденте носят конфиденциальный характер и могут быть предоставлены правоохранительными органами только родным и близким погибшего россиянина. В рамках своих полномочий и компетенции Генконсульство во взаимодействии с местными властями выполняет необходимый комплекс мероприятий по данному происшествию", - сказал он.

На страничках в соцсетях у родственников размещены фотографии молодого человека, написаны слова поддержки близким.

Ранее СМИ сообщили о гибели в Турции 19-летнего жителя Ханты-Мансийска. По словам родственников, в ночь на 24 июня молодой человек ушел на дискотеку, а утром им сообщили, что тело Антона найдено на улице.

1ту юб ки

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