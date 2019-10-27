Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 20:09

Нью-Йорк. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Генконсульство РФ в Хьюстоне проверяет информацию о том, могут ли в числе пострадавших в результате стрельбы на территории университета в американском штате Техас быть россияне.

"Ночью 27 октября на территории кампуса филиала Техасского университета A&M в городе Коммерс, штат Техас, произошла стрельба. Генеральное консульство проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Американские СМИ сообщают, что в результате стрельбы на вечеринке в Техасе погибли два человека, 14 пострадали. По данным СМИ, неизвестных открыл огонь уже после полуночи, 27 октября, на вечеринке, где присутствовали примерно 750 студентов Техасского университета A&M в городе Коммерс. Полиция разыскивает стрелка, однако, как пишут СМИ, "свидетели не помогают полиции его распознать".

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