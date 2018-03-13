Российские дипломаты сообщили о вертолете, летавшем над зданиями посольства РФ в Вашингтоне
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Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Российские дипломаты в Вашингтоне сообщили об американском вертолете, который в воскресенье вечером летал над посольскими зданиями и освещал их прожектором.
"Что искал американский вертолет на территории российского посольства вчера ночью (в воскресенье ночью-ИФ)? "Странные" неполадки навигационного оборудования в центре столицы США? Или очередная отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" посольства РФ в США.
Под сообщением размещены две фотографии, на которых видно, как луч прожектора от вертолета бьет по одному из зданий на территории посольства.
Йф ак
Интерфакс