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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 4:34 13.03.2018 - 04:34

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Российские дипломаты в Вашингтоне сообщили об американском вертолете, который в воскресенье вечером летал над посольскими зданиями и освещал их прожектором.

"Что искал американский вертолет на территории российского посольства вчера ночью (в воскресенье ночью-ИФ)? "Странные" неполадки навигационного оборудования в центре столицы США? Или очередная отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" посольства РФ в США.

Под сообщением размещены две фотографии, на которых видно, как луч прожектора от вертолета бьет по одному из зданий на территории посольства.

Йф ак

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