Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 16:36 28.05.2018 - 16:36

Иерусалим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Российские истребители-бомбардировщики Су-34, возможно, провели сопровождение двух истребителей F-16 военно-воздушных сил Израиля в небе над Ливаном, несмотря на наличие механизмов по предотвращению конфликтов между Израилем и Россией, сообщает в понедельник сайт газета "Таймс оф Исраэл".

В итоге, как отмечается в материале, израильские самолеты изменили курс.

Интернет-издание разместило видеоматериал, на котором видны два российских самолете в небе над ливанским Триполи, однако на видео не видны израильские самолеты.

Ни Россия, ни Израиль не подтвердили эти данные, отмечается в сообщении.

Согласно отчетам, с которыми ознакомились израильские СМИ, истребители ВКС РФ, возможно, принимали участие в учениях над Средиземным морем, но были вынуждены войти в воздушное пространство Ливана для посадки из-за плохих погодных условий.

Ливанское агентство "Аль-Масдар" в свою очередь сообщило, что российские военные самолеты впервые за месяц вошли из Сирии в воздушное пространство Ливана. С какой целью истребители пересекли границу - неизвестно, отмечается в сообщении.

бф во де

Neuer Inhalt Horizontal Line