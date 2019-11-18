Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 20:29

Хмеймим (Сирия). 18 ноября. ИНТЕРФАКС - 18 ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Айлишар-Холаки-Гарип в провинции Алеппо, сообщил на брифинге в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России.

В Минобороны РФ ранее заявляли, это был восьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции в рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого сторонами в Сочи 22 октября текущего года.

По словам Боренкова, также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршруту Айн-Иса - Абу-Вахль в провинции Ракка.

"Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес - отм. 509 - Метрас - Айлишар - Холаки - Гарип - Айн-Иса - Мазараат - Бир-Хамид - Квайрес", - отметил руководитель ЦПВС.

вв

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