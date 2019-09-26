Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 15:19

Хмеймим (Сирия). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Российскими военными в Сирии создана эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО), состоящая из систем С-400, комплексов "Тор-М2" и "Панцирь-С1", сообщил командир зенитного ракетного полка, базирующегося на аэродроме Хмеймим.

"Здесь создана эшелонированная система ПВО, которая включает в себя комплексы дальнего действия ЗРС С-400 и комплексы ближнего действия "Тор-М2" и "Панцирь-С1", - сказал он.

По словам военного, в задачи полка входит прикрытие объектов на территории авиабазы Хмеймим и порта базирования Тартус от ударов беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов, а также от тактической авиации и крылатых ракет.

Командир полка заявил, что эти системы ПВО способны уничтожать все виды воздушных объектов на дальности от 20 километров до 250 километров.

"Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" эффективно справляются с задачами уничтожения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, которые имеют малую эффективную поверхность рассеивания, а также с высокоскоростными снарядами реактивных систем залпового огня промышленного и кустарного производства, которые активно используют боевики", - сказал он.

По словам военного, вся информация о воздушной обстановке собирается от радиолокационных средств радиотехнического батальона, а также от собственных средств разведки командного пункта полка и зенитных ракетных дивизионов.

"Управление боевыми действиями производится в полностью автоматизированном режиме, начиная от момента обнаружения воздушных объектов и взятие их на сопровождение, до момента принятия решения на уничтожение воздушных целей", - сообщил командир полка.

Ранее командир российского зенитного ракетного полка в Сирии по имени Константин (фамилия не называлась) сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), что боевики в Сирии за четыре месяца пытались атаковать базу Хмеймим 30 снарядами и 13 беспилотниками.

"За последние четыре месяца уничтожено 30 реактивных снарядов залпового огня и 13 беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону авиабазы со стороны провинции Идлиб незаконными вооруженными формированиями", - сказал командир российского зенитного ракетного полка в Сирии по имени Константин (фамилия не называлась) в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

1ек 1фф ВВ

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!