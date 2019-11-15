Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 19:25

Гавана. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила работу российских специалистов, которые занимались реставрацией и золочением купола кубинского Капитолия к 500-летию Гаваны.

"Это действительно уникальный пример высочайшего профессионализма реставраторов", - сказала Матвиенко на встрече в Гаване с главой Национальной ассамблеи народной власти (парламента) и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Она напомнила, что о реставрации купола кубинская сторона попросила Россию в 2013 году - в ходе предыдущего визита Матвиенко в Гавану. Были достигнуты соответствующие договоренности между парламентами двух стран.

"Мы, как ответственные люди, сразу отреагировали и посчитали это хорошей идеей. Много потратили времени - с сожалением об этом говорю, - преодолевая российскую и кубинскую бюрократию, потому что, чтобы этот проект стал возможным, нужно было пройти целый ряд обязательных условий", - сказала спикер.

Она отметила, что в результате были собраны лучшие реставраторы со всей России, которые проделали уникальную и трудоёмкую работу.

"Я счастлива, что эту работу удалось завершить к дню празднования 500-летия Гаваны, завершить с высоким качеством, с высочайшей оценкой", - сказала Матвиенко.

По ее словам, "это подарок России нашему дружественному кубинскому народу, подарок столице Кубы в честь ее юбилея" и "останется одним из символов дружбы российско-кубинского народа, России и Кубы".

"Но, надеюсь, не единственным. Мы готовы и дальше продолжать трудиться в таком же ключе", - сказала Матвиенко.

Гаванский Капитолий был построен как копия Капитолия в Вашингтоне в 1926-1929 годы. Это здание эпохи неоклассического стиля, одна из достопримечательностей кубинской столицы. В 1982 году оно было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть архитектурного ансамбля Старой Гаваны. В 2010 году здание объявлено монументом национального значения.

До 1959 года здесь заседали сенат и палата представителей парламента Кубы. После победы революции на Кубе в этом здании располагалась Академия наук Кубы. В настоящее время в Капитолии размещается аппарат кубинского парламента.

Комплексная реставрация здания гаванского Капитолия началась в 2010 году. Реставрация купола производилась в основном за счет российской стороны - был позолочен сам купол и находящаяся в центральном зале Капитолия Статуя Республики.

Завершение работ в Капитолии приурочено к 500-летию празднований со дня основания Гаваны, которое будет отмечаться 16 ноября. В этот день состоится торжественная церемония открытия отреставрированного здания, в которой примет участие Матвиенко.

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