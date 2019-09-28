Этот контент был опубликован 28 сентября 2019 г. 2:26

*** Он заявляет о полной поддержке со стороны РФ

Мадрид. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии несколько дней назад в его страну группы российских специалистов для ремонта военной техники.

В ходе выступления, которое транслировалось в твиттере, он объяснил, что "приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки".

Эти люди, по словам Мадуро "займутся ремонтом". Более подробную информацию он не сообщил.

Венесуэльский президент подчеркнул, что эта группа экспертов из РФ сменила в Венесуэле коллег, ранее вернувшихся на родину.

Мадуро заверил, что в ходе недавнего визита в Россию получил от президента РФ Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах". Кроме того, Мадуро заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".

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