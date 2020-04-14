Брюссель. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - За время работ по сдерживанию коронавируса в Сербии российские специалисты провели дезинфекцию ряда объектов и не только в столице страны Белграде, сообщил глава российской миссии Михаил Чернышов.

"С самого начала этой миссии мы подключились к работам по дезинфекции в учреждениях здравоохранения в Сербии. Лишь в Белграде проведена дезинфекция шести крупных объектов здравоохранения, в том числе и Военно-медицинской академии", - сказал он в интервью, опубликованном во вторник в сербской газете "Новости".

"На этой неделе в сотрудничестве с министерством здравоохранения Сербии и медицинской службой вооруженных сил Сербии планируются дезинфекционные работы еще на 16 объектах, в которых находились или в которых размещены сейчас пациенты с коронавирусом", - добавил генерал Чернышов.

"По завершению дезинфекционных работ в основных учреждениях столицы группы российских специалистов отправятся на задания в населенные пункты, расположенные в радиусе 150 км от Белграда", - отметил руководитель российской миссии.

По его словам, еще одна группа российских специалистов направлена в город Ниш, где также проводит дезинфекцию больниц и других объектов системы здравоохранения.

"Очень важно, особенно в нынешних условиях пандемии коронавируса, что в короткий срок мы обеспечиваем защиту медучреждений, в которые ежедневно поступают сотни и тысячи больных и где существуют потоки пациентов", - сказал Чернышов.

Российские специалисты отмечают, что с ними обходятся по-дружески и что им удалось установить хорошее сотрудничество с сербскими коллегами, пишет издание.

"Генерал Чернышов удовлетворен степенью подготовки сербских учреждений здравоохранения в борьбе с эпидемией", - подчеркивает газета.

"Мы тесно сотрудничаем с санитарной службой вооруженных сил Сербии и сербским министерством здравоохранения. Сразу по прибытии мы провели встречу, на которой определили наиболее важные объекты. Кроме того, к нам обратились с просьбой, чтобы мы проверили медучреждения и оценили, как в них организована работа. Сербская сторона демонстрирует высокий уровень организации и ответственно относится к рекомендациям российских военных врачей", - сказал генерал Чернышов.

Группа российских военных медиков работает в Сербии с начала апреля. В страну прибыли вирусологи, эпидемиологи, а также доставлены средства и оборудование для дезинфекции больниц, в которых находятся инфицированные вирусом COVID-19, и других объектов.

1ар ав ле

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