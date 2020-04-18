Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 15:39

Брюссель. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - В восьми городах Сербии в рамках помощи в борьбе с коронавирусом 62 российских специалиста работали на 97 самых важных медицинских объектах, сообщил в субботу в эфире сербского телерадиоканала РТС посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"До настоящего момента группы по дезинфекции работали в восьми городах Сербии: Белграде, Нише, Валево, Бачкой Тополе, Крушеваце, Чачаке, Джуприи и Нови Саде. Они обработали более 600 тыс. кв. м (территории) и 97 самых важных медицинских объектов", - сказал он.

" Я хотел бы отметить вновь: в том, что касается помощи, которую Россия направила Сербии, главным является человеческий фактор, поскольку приехали лучшие специалисты, сейчас их 62. Это и группы по дезинфекции, и врачи, которые интенсивно работают с самого первого дня", - отметил Боцан-Харченко.

По его словам, самое главное состоит в том, что помощь, которую Россия направила Сербии, подошла вовремя и имела конкретную цель.

"Мы хотим, чтобы сербский народ быстрее и лучшим образом вышел из этой беды", - сказал российский посол.

Боцан-Харченко подчеркнул, что у российских специалистов хороший контакт с сербскими коллегами, с которыми происходит активный обмен опытом.

Группа российских военных медиков работает в Сербии с начала апреля. В страну прибыли вирусологи, эпидемиологи, а также доставлены средства и оборудование для дезинфекции больниц, в которых находятся инфицированные вирусом COVID-19, и других объектов.

1ар вш

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