Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 22:30

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Группа специалистов НПО имени Лавочкина в субботу прибыла во Французскую Гвиану, где на космодроме Куру сработала сигнализация системы обнаружения паров окислителя в месте хранения российского разгонного блока "Фрегат", следует из данных Flightradar24.

Самолет Gulfstream G550 произвел посадку а аэропорту Кайенны, административной столицы Французской Гвианы в 23:00.

Ранее пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что 21 мая 2020 года французская сторона уведомила о том, что в месте хранения разгонного блока (РБ) "Фрегат" на космодроме Куру во французской Гвиане зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя.

"Для оценки ситуации и обеспечения необходимых мероприятий руководство АО "НПО Лавочкина" - АО "Главкосмос" - ФГУП "ЦЭНКИ" принимает все меры для организации вылета группы специалистов во французскую Гвиану", - сказали в "Роскосмосе" 29 мая.

"Прибытие группы в Гвианский космический центр ожидается в первой декаде июня. Все работы будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - отметили в госкорпорации.

"РБ "Фрегат" находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды", - заявляют в "Роскосмосе".

Космодром Куру, с которого осуществляются в том числе и пуски российских ракет "Союз-СТ" в интересах иностранных коммерческих заказчиков, с марта прекратил свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

После этого "Роскосмос" за несколько рейсов вывез почти 300 своих сотрудников в Россию. Последними французскую Гвиану в конце апреля покинули девять специалистов "НПО Лавочкина", находившиеся на космодроме Гвианского космического центра для проведения критически важных регламентных операций с разгонным блоком "Фрегат-МТ". Они закончили необходимые работы и 24 апреля вылетели из аэропорта Кайенны.

1нв гс

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