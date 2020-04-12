Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 9:59

*** Оценивают ситуацию в ряде городов республики

Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты, оказывающие помощь в сдерживании коронавируса COVID-19 в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), разделились на группу по дезинфекции и группу по оценке ситуации, сообщает в воскресенье местная телерадиокомпания РТРС.

По ее данным, первая группа уже завершила дезинфекцию помещений одной из поликлиник и службы скорой медицинской помощи в городе Баня-Лука, и в настоящее время занимается дезинфекцией Университетского клинического центра Республики Сербской.

Группа по оценке ситуации между тем уже посетила города Добой и Приедор, а в воскресенье отправится в Градишку, Биелину и Зворник.

Ранее член президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь медицинским оборудованием и материалами для сдерживания распространения коронавируса в Республике Сербской. Он также говорил об эпидемиологической ситуации в республике и с главой МИД России Сергеем Лавровым, напоминает РТРС.

В Минобороны РФ ранее сообщили об отправке в Республику Сербскую в рамках оказания помощи в противодействии COVID-19 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники.

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