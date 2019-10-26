Этот контент был опубликован 26 октября 2019 г. 4:12

Лондон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, завершив визит в ЮАР, в 04:00 мск в субботу вылетели на Родину, сообщили южноафриканские СМИ.

Накануне на авиабазе Вотерклуф под столицей страны Преторией прошла официальная церемония проводов российских самолетов.

Южно-Африканские национальные силы обороны в своем сообщении подчеркнули исторический характер визита российских "стратегов", впервые посетивших ЮАР.

Российские стратегические ракетоносцы находились в ЮАР по приглашению ее ВВС с 23 октября в составе авиагруппы Воздушно-космических сил России, в которую также входили военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" и Ил-62. Визит авиагруппы ВКС РФ в ЮАР совпал с проведением в Сочи первого в истории саммита Россия - Африка.

"У представителей ВВС двух стран были плодотворные контакты в ходе визита на этой неделе, которые были направлены на укрепление и цементирование военных связей между двумя странами, в частности, между ВВС", - отметили Южно-Африканские национальные силы обороны.

Как сообщало Минобороны РФ, два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР 23 октября.

"Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. Продолжительность полета составила более 13 часов, за это время летчики ВКС России преодолели более 11 тысяч километров", - говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным Минобороны, "на последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Сааб JAS 39 "Грипен" ВВС ЮАР".

Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе.

"Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР. Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран", - говорилось в сообщении. По оценке Минобороны РФ, "всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания".

Как сообщалось, 22 октября в рамках подготовки к визиту российских "стратегов" на авиабазе Вотерклуф под Преторией приземлились военно-транспортные самолеты ВКС РФ Ан-124 "Руслан" и Ил-62.

1нв гс

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