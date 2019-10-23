Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 12:12

Лондон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 прибудут в ЮАР с визитом в среду днем, сообщили Южно-Африканские национальные силы обороны.

По их данным, ожидается, что российские "стратеги" совершат посадку на авиабазе "Вотерклуф" близ столицы ЮАР Претории в районе 16:00 по местному времени (17:00 мск). Почетный эскорт российских бомбардировщиков в воздушном пространстве страны будут осуществлять истребители ВВС ЮАР Gripen и Hawk, говорится в сообщении.

Как сообщалось, первоначально прибытие Ту-160 в ЮАР планировалось во вторник, но было перенесено на сутки.

Визит осуществляется по приглашению ВВС ЮАР.

Во вторник на авиабазу под Преторией уже прибыли военно-транспортные самолеты ВКС РФ Ан-124 "Руслан" и Ил-62 в рамках подготовки к предстоящему первому в истории визиту в страну российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Фотографии самолетов на авиабазе появились в сети.

Южно-Африканские национальные силы обороны отмечают, что "ЮАР и Российская Федерация имеют прочные исторические связи с момента установления дипломатических отношений между двумя странами 28 февраля 1992 года". Авиагруппа ВКС РФ посещает ЮАР в рамках соглашения между министерствами обороны двух стран, которое было подписано 14 июня 1995 года, подчеркивается в сообщении.

Минобороны РФ ранее подтвердило, что "авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" посетит Южно-Африканскую Республику".

1нв де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!